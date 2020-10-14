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22 yaşındaki gencin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Antalya’da trafik kazası sonrası çıkan kavgada bıçakla 22 yaşındaki gencin ölümüne, aralarında ağabeyinin de bulunduğu 5 kişinin yaralanmasına neden olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya'da trafik kazası sonrası çıkan kavgada bıçakla 22 yaşındaki gencin ölümüne, aralarında ağabeyinin de bulunduğu 5 kişinin yaralanmasına neden olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde kaza sonrası ‘polis çağırmayın, esnafız' dedikten sonra yaşanan atışma üzerine kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.


Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Yolu'nda dün gece 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azmi A.'nın kullandığı 07 AHN 385 plakalı otomobil, park halindeki 34 NK 9117 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından o sıra kafede bulunan park halindeki aracın sürücüsü, kafe sahibi, kafe çalışanları ile otomobil sürücüsü Azmi A. (26) ve ağabeyi Nazım A. arasında kavga başladı. Kavgada Azmi A. yanında bulundurduğu bıçakla Oğuzhan İzmirlioğlu, Burak B., Ozan A., Utku Ö., Mehmet Y. K.'yi çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavgada ayrıca Azmi A.'nın ağabeyi Nazım A. da bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuzhan İzmirlioğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Bir kafede garson olarak çalıştığı öğrenilen İzmirlioğlu'nun cenazesini almaya gelen annesi ile kardeşleri büyük üzüntü yaşadı.



Kavgada yanlışlıkla ağabeyini de yaralamış


Olay yerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce gözaltına alınan Azmi A., polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli Azmi A., ifadesinde kaza sonrası çevresindekilere ‘polis çağırmayın, esnafız' dediği, ancak hakaret ve küfür iddiası üzerine kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. 22 yaşındaki gencin ölümüne neden olan kavgada, Azmi A.'nın elindeki bıçağı savururken ağabeyini de bıçakladığı öğrenildi. Zanlı, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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