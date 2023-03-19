23. Alanya Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu tamamlandı

yılında 'Atatürk'e Koşalım, Atatürk'le Koşalım' sloganı ile düzenlenen 23. Alanya Atatürk

Halk Koşusu ve Yarı Maratonu 568 kişinin katılımıyla tamamlandı.

Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi iş birliği ile gerçekleştirilen yarışlarda, yarı maratonda 168, halk koşusu 5 kilometrede ve halk koşusu 2 kilometrede 400 sporcu mücadele etti.

Yarı Maraton galipleri

Yarı Maraton yarışı erkekler birincisi 1 saat 9 dakika 33 saniye ile Ali Şimşek oldu. İkinci 1 saat 11 dakika 14 saniye ile Bekirhan Kabadayı ve üçüncü 1 saat 11 dakika 38 saniye ile Bogdan Kovalenko oldu. Kadınlarda bitiş noktasına ilk gelen isim 1 saat 37 dakika 13 saniye ile Evgenia Riazanova oldu. 1 saat 38 dakika 40 saniye ile Svetlana Zakhvataeva ikinci ve 1 saat 42 dakika 19 saniye ile Olga Boldyreva da üçüncü olarak tamamladı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini protokol verdi

Dereceye giren sporculara ödüllerini; Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Jandarma Komutanı Engin Burak Mindivanlı, Alanya Emniyet Müdürü Kenan Patat, Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şube Başkanı Zuhal Sirkeli, ALTİD Başkanı Burhan Sili ve protokol üyeleri verdi.