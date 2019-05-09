23 Haziran'a tatil rezervasyonu olanlara kolaylık

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, "Biz üyelerimize 'misafirlerimizin bu taleplerine lütfen yardımcı olun' çağrısında bulunduk. Vatandaşlarımızın seçimle ilgili gösterecekleri duyarlılığa biz de destek olacağız. İşletmelerimiz zorluk çıkartmayacak. Vatandaşlarımız kanuni sürelere uyarlarsa sorun ve maddi kayıpları da olmaz" dedi.

İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından tatil planı yapmış olan vatandaşların mağdur edilmemesi için Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) tüm işletmelere çağrıda bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan TÜROFED Başkanı Osman Ayık, insanların seçimlere duyarlı olduğunu ve bu konuyla ilgili hareketlenmenin başladığını belirtti. Türkiye'de seçimlere katılma oranının yüksek olduğunu dile getiren Ayık, insanların 23 Haziran'a denk gelen rezervasyonlarını öne alacaklarını veya erteleyeceklerini aktardı.

"Üyelerimize yardımcı olun çağrısında bulunduk"

Rezervasyon tarihine 1 ay kala değişiklik yapma hakkı olduğunu kaydeden Ayık, "İki husus var, eğer seyahat acentesi üzerinden rezervasyon yapıldıysa ve özel bir sözleşeme imzalanmadıysa bir ay kala yasa iptal ve değişikliğe el veriyor. Ama acente 'iade veya değişiklik yoktur' maddeleri içeren özel sözleşme imzalatmışsa müşterinin bu hakkı olmuyor. Ben yine de beklenmeyen bir durum olduğu için acentelerin yardımcı olacaklarına inanıyorum. Diğer yandan arada bir acente olmadan doğrudan otellerden rezervasyon yapıldıysa üyelerimiz son derece yardımcı olacak. Biz üye işletmelerimize 'misafirlerimizin bu taleplerine lütfen yardımcı olun' çağrısında bulunduk" şeklinde konuştu.

"1 ay kala iptal ve değişiklikler yapılmalı"

Son bir aylık periyodun önemine değinen Ayık, TÜROFED'E bağlı otellerin kolaylık göstereceklerini ancak buna uymayan işletmeler de olabileceğini belirterek, "Misafirler rezervasyon tarihlerini değiştirebilirler, hatta rezervasyonlarını devir bile yapabilirler. Yani başka bir isme devredebilirler. Biz TÜROFED'e bağlı oteller olarak kolaylık göstereceğiz ancak buna uymayan bir takım işletmeler çıkabilir. Onun için bu konuda biraz erken davranmak lazım. Son bir aylık periyoda girmeden bu kararı vermek lazım. Vatandaşlarımızın seçimle ilgili gösterecekleri duyarlılığa biz de sonuna kadar destek olacağız. İşletmelerimiz zorluk çıkartmayacak. Vatandaşlarımız kanuni sürelere uyarlarsa sorun ve maddi kayıpları da olmaz" mesajını verdi.

"9 günlük bayram tatilinde kıyılarda ciddi yoğunluk olacak"

Bayram tatilinin 9 gün olarak belirlenmesiyle birlikte erken rezervasyon kayıtlarında artış görüldüğünü ifade eden Ayık, "Bu tarihler yoğun bir talebin olacağı döneme denk geliyor, yüz binlerce insanı etkileyebilir. Seçimlerin bitiminden itibaren bütün insanlar kullanamadıkları izinleri alıp tatillerini yapacaklar. 9 günlük bayram tatilinde tüm bölgelerde ciddi yoğunluk olacak, özellikle kıyılar daha yoğun olur. Pamukkale ve Kapadokya gibi iç bölgelerde de yoğunluk olacak. Çünkü 9 günlük tatil hem eş dost ziyareti hem de tatil fırsatı veriyor. Bu sirkülasyon Türkiye'nin her yerinden hareketlilik oluşturacak. Yıl başında bu blok tatiller belli olursa insanlar ona göre tatilini ayarlar biz de verileri öncesinden görmüş oluruz" diye konuştu.