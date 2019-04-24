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23 Nisan Çocuk satranç şenliği yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenlediği ‘10.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde düzenlediği ‘10. Çocuk Satranç Şenliği'nde şampiyonlar kupalarını aldı.


Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte Cam Piramit'te gerçekleştirdiği 10. Geleneksel Antalya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası'nda 12 farklı ilden gelen 2 bin 375 öğrenci yarıştı. Antalyalı ve çevre illerden gelen 5-12 yaş grubu binlerce öğrenci 19 -22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen satranç turnuvasında mücadele etti.



Küçük şampiyonlar


Cam Piramitte gerçekleşen turnuvada 7 yaş genel kategorisinde Demir Ahmet Yiğit, 7 yaş kızlar kategorisinde Güngül Deniz birinciliği kazandı. 8 yaş genel kategorisinde Ak Teoman, kızlar kategorisinde ise birinciliği Nurdoğan Ilgın Destina kazandı. 9 Yaş genel de Madsman Berk, kızlarda ise Şahin Mirac Nur birinciliği elde ederken, 10 yaş genel de Gebeş Ata, kızlar kategorisinde Nurdoğan Irmak Tuanna, 11 yaş genel kategorisinde Özdemir Abdurrahim Kayra, kızlarda ise Dalkılınç Gül, 12 yaş genelde Oğuz Kağan, 12 yaş kızlar da ise Kurnaz Fatma Elçin birinciliği kazandı.



Dereceye girenlere ödül


Turnuva bitiminde kategorilerinde ilk üç dereceye giren sporculara kupa, ayrıca birinciye bisiklet, ikinciye, scooter, üçüncüye kaykay, dördüncüye ailesi ile birlikte Tünektepe Teleferik, beşinciye de Zıp Zıp Parka ücretsiz giriş hediye edildi.

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