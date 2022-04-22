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23 Nisan için sahne çocukların oldu

Akdeniz Üniversitesi 75.

Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Atatürk Konferans Salonu'nda gösteri düzenledi. Gösteriye Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Gülsüm Aktağ, 75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özlem Kaştan katıldı.


Öğrencilerin ve velilerin oldukça heyecanlı olduğu gösteride öğrenciler, geleneksel halk oyunları oynayıp, yerli ve yabancı müzikler eşliğinde dans ederek ve şarkılar söyleyerek performanslarını sergilediler. Kreş öğrencilerinin sergilediği performans ayakta alkışlandı. 75. Yıl Kreş ve Çocuk Kulübü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özlem Kaştan uzun süredir gösteri için hazırlandıklarını belirterek, öğrencileriyle gurur duyduklarını söyledi.

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