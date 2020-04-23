İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

23 Nisan özel meclisi toplandı, çikolataya ilişkin önemli kararlar aldı

Antalya’da video konferans yöntemiyle toplanan ve sadece çocukların katılabildiği Muratpaşa Belediyesi 23 Nisan özel meclisinde, 5 yaşındaki meclis üyeleri çeşmelerden çikolata akması, anne ve babaların şekerlemeler hakkında olumsuz konuşmasının yasaklanması, sokakların çocuklara bırakılması, her çocuğa oyuncak verilmesi ve ebeveynlerinin tek işinin çocuklarıyla ilgilenmek olarak belirlenmesi önerilerini kabul etti.

Antalya'da video konferans yöntemiyle toplanan ve sadece çocukların katılabildiği Muratpaşa Belediyesi 23 Nisan özel meclisinde, 5 yaşındaki meclis üyeleri çeşmelerden çikolata akması, anne ve babaların şekerlemeler hakkında olumsuz konuşmasının yasaklanması, sokakların çocuklara bırakılması, her çocuğa oyuncak verilmesi ve ebeveynlerinin tek işinin çocuklarıyla ilgilenmek olarak belirlenmesi önerilerini kabul etti.


Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Çocuk Meclisi'ni video konferans yöntemiyle topladı. Başkan Uysal, görevini 5 yaşındaki belediyenin Dutlubahçe Kreşi öğrencisi Elif Buzkıran'a devretti. Meclis üyeleri, bayram dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen evlerinden toplantıya bağlandı.


Görevi devralan Elif Buzkıran, meclis üyelerini “23 Nisan özel meclisine hoş geldiniz” diyerek selamlarken “Çok heyecanlıyız. Bugün, Ata'mızın meclisimizi ilan etmesinin 100'üncü yılı. Cumhuriyetimizi ilan eden, Meclisimizi kuran, 23 Nisan'ı dünya çocuklarına bayram olarak armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Elif'in açılış konuşmasının ardından meclis üyeleri tek tek söz aldı.



"Şeker çikolata hakkında olumsuz konuşulmasın"


Muratpaşa Belediyesi'nin Konuksever Kreşi öğrencisi 5 yaşındaki Zeki Buğra Filiz, dünyadaki savaşların durmasını isterken cadde ve çocukların çocuklara bırakılmasını önerdi. Yine aynı kreşten 5 yaşındaki Çağan Toprak ise anne ve babalara süresiz izin verilmesini önerdi “Tek işleri evde çocuklarıyla ilgilenmek olmalı” dedi. Dutlubahçe Kreşinden Ela Erşin de anne ve babaların çikolata ve şeker hakkında olumsuz konuşmalarının yasaklanmasını isterken çeşmelerden çikolata akmasını talep etti.


Merkez şube kreş öğrencilerin 5 yaşındaki Mira Güngör de 23 Nisan'da Muratpaşa Belediyesi'nin tüm çocuklara oyuncak göndermesi gerektiğini belirterek, “Bence dünyadaki hiçbir çocuk oyuncak konusunda sıkıntı çekmemeli” dedi. Elif da Gökkaya ise kuralları artık çocukların koymasını önerirken Pınar Dugan da parklara sokak hayvanları için kocaman mama havuzu yapılmasını önerdi.


Küçük meclis üyelerinin önerilerini sıralamasının ardından yapılan oylamada tüm öneriler kabul edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.