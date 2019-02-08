23 Nisan'a özel amigurumi oyuncak

Muratpaşa Belediyesi'nin Üçgen Mahallesi'nde bulunan Giritli Kadın Danışma Merkezi'nde kadınlar, Tüm Öğrenci Velileri İşbirliği Derneği'yle (TÖVİŞ) birlikte 23 Nisan için amigurumi oyuncaklar örmeye başlıyor. “100 Oyuncak 100 Çocuk” projesinde kadınlar ördükleri bebekleri bayram günü Yeşildere Mahallesi'nden çocuklara hediye edecek.

Muratpaşa Belediyesi Giritli Kadın Danışma Merkezi'ni şimdiden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı sardı. TÖVİŞ ile projelendirilen “100 Oyuncak 100 Çocuk” çalışması için kadınlar, yaklaşık 2.5 aylık süreçte 100 amigurumi oyuncak örecek. Örgü tığı ile sık iğne tekniği kullanılarak hazırlanacak oyuncaklar, 23 Nisan'da Yeşildere Mahallesi'nden çocuklara hediye edilecek. Aynı zamanda 23 Nisan günü Giritli Kadın Danışma Merkezi'nde çocuklarla birlikte eğlenceli bir bayram kutlaması için de hazırlıklar başlarken, kadınlar amigurumi oyuncakları hazırlamak için har pazartesi saat 12.00'de merkezde buluşacak. Yetkililer, 100 Oyuncak 100 Çocuk projesinin farklı sivil toplum kuruluşları ve bireysel katılıma açık olduğunu belirtti.