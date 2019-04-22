23 Nisan'da Kaş'ın çocuk belediye başkanı oldu

Antalya'nın Kaş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Belediye Başkanlığı koltuğuna bu yıl Merkez İlk-Ortaokulu 4. sınıf öğrencisi Işık Bozdağ oturdu.

Bir günlüğüne Kaş Belediye Başkanlığı yapan Işık Bozdağ, Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğünden isteklerde bulundu. 23 Nisan törenleri kapsamında etkinliklerde çocuklara gölgelik alan yapılmasını isteyen Bozdağ, Dirgenler İlkokulu önünden geçen ana yola da kasis yapılmasını talep etti.

Kaş'ın çocuk belediye başkanı Bozdağ, "Kaş'ta bulunan çocukları temsil ediyorum. Bu yüzden çok mutlu ve gururluyum. Temsil ettiğim tüm çocukların adına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 99 yılını kutladıklarını ifade ederek, "Görüyoruz ki, artık yeni yetişen nesil gerçekten bu milletin, bu devletin istikbali için umut veriyor. Gençlerimize, çocuklarımıza güveniyorum. Bizim bu tip yaptığımız vazifeleri, gelecekte onların da yapacağına inanıyorum. Biraz önce de başkanımızı gördük. Bu işi yapıyor, talimatları da veriyor. Yeter ki, çocuklarımıza inanalım güvenelim, onları sayalım sevelim. Bu ülkenin bundan sonra bekası için onlar da sorumluluk alacaklardır. İnşallah onlarla beraber bu ülke daha iyi bir yere gelecektir diye düşünüyorum. Şimdiden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.