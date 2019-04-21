23 Nisan'da Teneffüs Park tüm çocuklara ücretsiz

Muratpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için özel bir program hazırladı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda; tüm çocukları Teneffüs Park'a davet etti. Teneffüs Park kapılarını, 23 Nisan Salı günü tüm çocuklar için ücretsiz olarak açacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Muratpaşalı çocuklar için özel programlar hazırlanıyor. Muratpaşa Belediyesi'nce düzenlenecek programda; Teneffüs Park kapılarını, 23 Nisan Salı günü tüm çocuklar için ücretsiz olarak açacak.

Teneffüs Park'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hazırlıkları tamamlandı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çocuk eğlence ve aktivite merkezi Teneffüs Park'ın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda görkemli bir kutlamaya ev sahipliği yapacağını söyledi.

Başkan Uysal'dan davet

Yarışmalar ve çekilişler ile birbirinden eğlenceli aktivitelerin eksik olmayacağı Teneffüs Park'ta çocukların unutulmaz bir bayram yaşayacaklarını belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “23 Nisan Salı günü, Teneffüs Park'ta bayram coşkusu sabahın erken saatlerinde başlayıp, akşam 18.00' e kadar sürecek. Çocuklarımız; kapılarını ücretsiz olarak açacak Teneffüs Park'taki tüm aktivitelerden yararlanabilecek. Tüm çocuklarımızı, Teneffüs Park'a 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına çağırıyorum” dedi.

Etkinlikler

Teneffüs Park çocuk şenliğinde; Kahramanlar Bandosu, sahne şovları, kukla atölyeleri, jonglör, alev gösterisi, yüz boyama, balon katlama, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler İnteraktif draması gibi etkinlikler düzenlenecek.

Ermenek, Zeytinköy ve Konuksever Destek Eğitim Merkezleri'nden 100 öğrenci de; Innvista Hotels Belek'te konuk olup, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacak.