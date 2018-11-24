Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Törene Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkan Vekili Yusuf Evran, Cumhuriyet başsavcı Vekili Osman Belen, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Mehmet demir, İlçe Emniyet müdürü Cemil Doğan, daire amirleri, mahalle muhtarları öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin yaptı.

İlk, orta ve liseler arasında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Emekli olan Erkan Kocababa ve Seval Taylan'a İlçe Kaymakamı Hakkı uzun tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.

Daha sonra Öğretmenliğe yeni başlayan stajyer Kumluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni Aydın Durmuş ve Mavikent Ramazan Abacı Ortaokulu Bilişim teknolojileri Öğretmeni Yusuf Erdem yemin ederek asıl öğretmen oldular.

Tören Kumluca Gül Çetin Kaur Lisesi Öğrencileri tarafından hazırlanan öğretmen veli ilişkilerini konu eden kısa bir tiyatro gösterisi ve yine Gül Çetin Kaur Lisesi Öğrenci ve Öğretmenlerinin Oluşturduğu Türk Halk Müziği topluluğunun seslendirdiği türkülerle sona erdi.