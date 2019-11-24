Antalya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Antalya'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Saat 10.30'da başlayan törene, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, çok sayıda öğretmen ve öğrenci, sendika ve dernek temsilcileri katıldı. Çevrede güvenlik önlemlerinin de alındığı törende, Yüksel Arslan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, eğitim sendikaları ve dernekler de Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Çelenk sunulmasının ardından program son buldu.