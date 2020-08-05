24 metre yükseklikten suya atlayan genç, yürekleri ağza getirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 24 metre yükseklikteki tarihi Oluk Köprü'den atlayan gencin o anları cep telefon kameralarına yansıdı. Yürekleri ağza getiren görüntülerde, gencin yanında bulunan vatandaşların alkışlarla tezahürat ettikleri dikkat çekti.

Manavgat ilçesine bağlı Beşkonak Mahallesi'nde bulunan tarihi Oluk Köprü'ye gelen bir grup vatandaştan birisi, serinlemek ve adrenalin yaşamak için köprüye çıktı. O anlar ise saniye saniye cep telefon kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, bir gencin 24 metre yüksekliğe çıktığı, aralarından bazılarının, ‘atlasın da gelsin', bazılarının ise ‘atlama, bizim için' değmez dediği görüldü. Aynı zamanda görüntülerde, suya atlayan genci diğer vatandaşların ilgiyle izlediği, alkışlarla tezahürat ettikleri ve görüntü çekmek için köprüye sıralandıkları dikkat çekti.