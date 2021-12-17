25 kursiyere “Sürü Yönetimi” eğitimi verildi

Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Korkuteli ilçe müdürlüğü, Korkuteli Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi müdürlüğü iş birliği ile Çobanlara yönelik Korkuteli'ne bağlı Yelten Mahallesinde açılan “Sürü Yönetimi kursu” sona erdi. 104 saat süren ve Veli Ozan Özkaya tarafından verilen kursa 25 kursiyer katıldı.

“Sürü Yönetimi” kapsamında açılan kursta, koyun ağılı ve keçi barınağı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanları besleme ve bakımını yapabilme, bulaşıcı ve yetiştirme hastalıklarına karşı koruyabilme yeteneği kazandırıldı. Korkuteli'de kalifiye çoban ihtiyacını gidermek maksadıyla düzenleyecekleri eğitim sonunda katılımcıların sürü yönetimi elemanı sertifikası alacağını vurgulayan Sevim Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi Müdürü Öznur Taşkan, “Açılan profesyonel sürü yöneticisi, halk arasında çobanlık denen mesleği profesyonel, sertifikalı hale getirmiş oluyoruz. Korkuteli tarım ve hayvancılık ağırlıklı bir ilçe. Açılan kursla daha teknik daha profesyonel sürü yönetimi elemanı yetiştirmiş olduk. Artık bu işin, sürü yönetiminin anneden, babadan, deden kalma usullerle değil, çok bilinçli bir şekilde yapılması gerçeği ortaya çıkıyor. Kursa katılan 25 kursiyerimize Korkuteli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Korkuteli ilçe müdürü Selda Sert ile birlikte sertifikalarını teslim ettik. Talepler olduğu sürece kurslar açmaya devam edeceğiz” dedi.