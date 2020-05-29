İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

25 litre sahte içki ele geçirildi

Antalya’da jandarma tarafından yapılan aramada 25 litre kaçak içki ele geçirildi.

Antalya'da jandarma tarafından yapılan aramada 25 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Antalya'dan alınan sahte içkilerin Ö.Ç. isimli kişi tarafından özel araçla Manavgat'a getirileceği bilgisini alan Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ekipleri ile koordine kurarak fiziki takip başlattı. Bahse konu aracı Sarılar Mahallesi'nde durduran jandarma, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile araçta arama yaptı. Aramada 25 litre sahte içki ele geçirilerek el konuldu. Ö.Ç. gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.