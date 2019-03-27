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25 suçtan aranıyordu, jandarmadan kaçamadı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 25 ayrı dolandırıcılık, sahtecilik ve hırsızlık olayına karışmak suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 25 ayrı dolandırıcılık, sahtecilik ve hırsızlık olayına karışmak suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler, 11 resmi belgede sahtecilik, 10 bilişim sistemleri, banka ve kredi kartı dolandırıcılığı, 3 dolandırıcılık ve 1 hırsızlık olmak üzere 25 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Bekir İ.'yi kovalamaca sonucunda yakaladı. Bekir İnce, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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