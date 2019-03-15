25 ton domates yüklü tır devrildi karayolu domates tarlasına döndü

Antalya'nın Aksu ilçesinde tonlarca domates yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yere dökülen tonlarca ton domates, çiftçiler ve çağrılan işçiler tarafından gece yarısına kadar tek tek toplandı.

Kaza, Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murtuna Mahallesi'nden çiftçilerden topladığı 25 ton domatesle Batman'a gitmek üzere yola çıkan 72 EP 655 plakalı tırın şoförü Abdullah G. hareket ettikten 20 dakika sonra 25 kilometre ileride direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır, tonlarca domatesle yan yattı. Tır şoförü vatandaşlar tarafından yaralı olarak kabinden çıkarılırken, araçtaki tonlarca domates yola saçıldı. Kaza sonra tır şoförü ise büyük şok yaşadı. Hafif yaralı olarak kurtulan Abdullah G. durumu domatesleri aldığı yerdeki çiftçilere ve sahibine bildirdi.

"Ne ettim ise kurtaramadım"

Kaza haberini duyan onlarca çiftçi olay yerine geldi. Yere saçılan tonlarca domates ise çiftçiler ve çağrılan işçiler tarafından toplanmaya başlandı. Toplama işlemi gece yarısına kadar devam etti. Kullanılabilecek domateslerin toplanmasının ardından tır ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Tır şoförü sürücüsü Abdullah G, "Karşımda iki araba birbirlerini solluyorlardı. Ben de yol vermek için kendimi sağa verdim. Biraz arabayı kaydırdım. Ne ettim ise araba yan yattı. Önüne geçemedim. 25 ton ürün vardı hepsi domatesti” dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.