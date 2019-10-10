25 yıldır televizyon izlemeyen şehit annesinden operasyona gözyaşlarıyla tam destek

25 yıl önce teröristlerle girilen çatışmada oğlunu şehit veren anne Fatma Karakaya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Barış Pınarı Harekatı'na sonuna kadar destek verdiklerini söyledi. Anne Karakaya, üzücü bir haber öğrenmemek için 25 yıldır televizyon izlemediğini kaydetti.

65 yaşındaki Fatma Karakaya, oğlu Jandarma Er Hakan Karaya'nın 1994 yılında Şırnak Uludere'de teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğunu hatırlattı.

Oğlunun şehit haberini 25 yıl önce evde aldığını ve 6 ay boyunca neler olup bittiğini hatırlamadığını aktaran Karakaya, “25 yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibi oğlumun acısını yaşıyorum. Yıllarımız acı ve üzüntü içinde geçti. Sanki dün gibi. Gittikçe oğlumu daha çok özlüyorum. Oğlumun fotoğrafları evimin her yerinde telefonumda ekran görüntüsü var” dedi. Ev hanımı Karakaya, kötü bir haber almamak için 25 yıldır televizyon izlemediğini belirtti.

"Askerimizin ayağına taş değmesin"

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye sınırının teröristlerden temizlenmesini isteyen ve gözleri dolan Fatma Karakaya, “ Askerlerimizin ayaklarına taş değmesin, hayırlısıyla dönsün gelsinler. Allah yardımcıları olsun. Teröristlerinde kökünü kurutsunlar. Bizimde üstümüze ne düşerse yapmaya hazırız. İki oğlum, 7 erkek torunum var gerekirse onlarda gider. Bir anne olarak ben gitmeye hazırım.” dedi.

"Allah başımızdan eksik etmesin"

25 yıldır televizyon izleyemediğini dile getiren Karakaya, “Acı haber almaktan korkuyorum. Üzüntülü bir şey gördüm mü dışarı çıkıyorum. İzleyemiyorum haberleri. Operasyona katılan hiçbir askerimize bir şey olmasın. Onların hepsi benim çocuklarım, canlarım. Törenlere katıldığım zaman askerleri kendi çocuğummuş gibi seviyorum. Askerimizi Allah başımızdan eksik etmesin. Neresi olursa olsun askerimizin arkasındayız. Bir şehit annesi olarak askerimizin yanındayım” ifadelerine yer verdi.