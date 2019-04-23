250 kişilik çocuk orkestrası hayran bıraktı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Akant Okulları Korosu'nun EXPO Kongre Merkezi'nde verdiği konserde “Çocuklarımız, fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür olacaklar. Demokratik, laik, sosyal hukuk devletinde barış ve sevgi içinde yaşayacaklar” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi'nin klarnet, bağlama, saksafon, keman gibi enstrümanlardan kurulu 84 kişilik Gençlik Orkestrasının ve Akant Okullarının 166 öğrenciden oluşan korunun birlikte verdiği konserin orkestra şefliğini Furkan Üstündağ, koro şefliğini Nilüfer Beşer yaptı. Fulya Ölmez Zorlu ve Toygarhan Atuner'in solist olarak yer aldığı ‘Bu Toprağın Sesleri' isimli konser, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mülkiye Marşı'yla başladı. Şarkıcı Yeşim Salkım'ın unutulmazları arasında yer alan Deli Mavi şarkısıyla devam eden konserde, genç müzisyenler Selami Şahin'den James Brown'a, Aşık Veysel'den Neşet Ertaş'a ve son dönemin popüler isimlerinden Bora Duran'a 15 parça seslendirdi.

Başkan Uysal, gecede konuşmasına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başladı. Başkan Uysal, şunları söyledi:

“İşgale uğramış bir vatanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları yola çıktıklarında meşruiyet aradılar, millet temsili, millet iradesi aradılar. Oysa onlardan öyle bir şey soran yoktu. Koşullar o koşullar da değildi. Ama 1919'dan itibaren Erzurum'da, Sivas'ta halk iradesi, milletin kararı, hukukilik, meşruluk zemine oturtmak istediler Milli Kurtuluş Savaşı'nı. O zaferden sonra da millet iradesinden vazgeçmediler. Kendileri yetki kullanmak yerine milletin geleceğinin aydınlık, muasır uygarlık düzeyinin üzerinde olmasını yeğ tutuyorlardı.”

Dünyanın gelişmiş ülkeleri de dahil, günümüz siyasetçilerinin böylesine bir tercihte bulunacağından emin olamadığını belirten Başkan Uysal, “Zafer kazanmış, ülkesini işgalden kurtarmış herhangi bir devlet adamının ‘Ben demokrasinin temelini atacağım. Tek başıma yetkili olmak istemiyorum, millet iradesi istiyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyebileceğini düşünemiyorum” dedi. Ancak bugünün çocuklarının bu durumun son derece farkında olarak yetişeceğinin altını çizen Başkan Uysal, “Onlar fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür olacaklar. Ve geniş ufuklarda, uzun süreç içinde, 100 yıl önce kimseden kopya çekmeden bize gösterilen istikamette, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinde barış ve sevgi içinde yaşayacaklar” diye konuştu.