263 çift dünya evine girdi

Antalya'nın Korkuteli Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2018 yılında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 263 çiftin nikâh işlemlerini gerçekleştirdi.

Korkuteli Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2018 yılında 11'i yabancı uyruklu 263 çiftin nikah akitlerini gerçekleştirildi.

Korkuteli Belediyesi Evlendirme memuru Mehmet Dönmez, “Korkuteli Belediyesi olarak geride kalan yılda 263 çiftimizin mutluluğuna ortak olduk. 2019 yılında da inşallah vatandaşlarımızın mutluluklarına ortak olmaya devam edeceğiz. Korkuteli'nde nikâhını kıydığımız bütün çiftlere bir yastıkta bir ömür geçirmelerini diliyorum. Allah'ım herkese hayırlı geçim, vatanımıza, milletimize faydalı, dinine bağlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin inşallah” dedi.

Korkuteli ilçesinde 2017 yılında ise 317 nikahın kıyıldığı belirtildi.