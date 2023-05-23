27. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları sonuçları açıklandı

Akdeniz Üniversitesi'nin düzenlediği matematik alanında Türkiye'nin en uzun soluklu etkinliklerinden olan Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları'nın 27'ncisi tamamlandı. Kazananlar düzenlenen törenle açıklandı.

Akdeniz Üniversitesi'nin düzenlediği 27. Ulusal Antalya Matematik Olimpiyatları sonuçları düzenlenen törenle açıklandı. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, “Öncelikle bu olimpiyat düzenlenmesinde büyük emekleri olan başta Prof. Dr. İlham Aliyev ve Prof. Dr. Mustafa Özdemir olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Olimpiyatlarda ödül alan tüm öğrencilerimizi ve ailelerini kutluyorum. Buradan ödül alanlara da alamayanlara da bir mesaj vermek istiyorum. Önemli olan mücadeleyi bırakmamaktır. İnanın göreceksiniz ki gelecekte kazananlar istikrarlı bir şekilde çalışmaya devam edenler olacaktır. Bu yolda gayreti asla bırakmayın. Çünkü ülkemizin sizin gibi zeki gençlerin gayretine ve çalışmasına çok ihtiyacı var. Çıktığınız bu güzel yolculukta şimdiden hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Gençlerimizin kıymetini bilelim”

Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özdemir, “Değerli konuklar bugün burada gelecekte başarılarını konuşacağımız, ülkemizin genç dâhilerine 27. Ulusal Antalya Matematik olimpiyat sınavı sonuçlarına göre madalya vermek için toplanmış bulunuyoruz. Bu öğrencilerden Milli takımımızda olan öğrenciler de var, daha 4. 5. Sınıf olmasına rağmen 6. sınıf olarak sınava katılan ve soruların tamamını doğru yapan öğrenciler de var. Dünya olimpiyatlarında başarılı olan öğrenciler ABD, İngiltere ve dünyanın birçok ülkesindeki prestijli üniversitelere sınavsız kabul edilmektedir. Dünya matematik olimpiyatı öğrencilerinin kıymetinin farkında, umarım biz de farkına varır ve bu çocuklarımıza sahip çıkabiliriz. Bundan 1 ay önce yapılan Avrupa Kızlar Matematik Olimpiyatında kızlarımız 2 altın ve 2 gümüş madalya ile Ukrayna'nın ardından Avrupa ikincisi olmuşlardır. Dünyada da 5. sırayı alarak bizleri gururlandırmışlardır. Hatta altın madalya alan iki olimpiyatçımız İrem Gülce Yazgan ve Melek Güngör 42 tam puan ile bu madalyayı hak etmiştir” ifadelerini kullandı.

Ortaokul öğrencileri de yarıştı

Bu başarılara hakettiği değerin verilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Özdemir, “Matematik olimpiyatı zekanın yani görünmeyen bir yeteneğin yarışması olduğu için, basında ve kamuoyunda maalesef eğlence ve iddia içeren yarışmalar kadar değerli görülmemektedir. Bilimin, teknolojinin ve akılın yarıştığı günümüzde olimpiyat sınavında ülkemizi temsil edip madalya alan olimpiyatçılarımızın da bir ağırlığı kaldırıp altın madalya almış bir halterci kadar değerli görüldüğü, kıymetinin daha iyi bilindiği günleri de göreceğimize inanıyorum” diye konuştu. Prof. Dr. Mustafa Özdemir lise öğrencilerinin yarıştığı olimpiyatlarda bu yıl ortaokul öğrencilerinin de yarıştığına değinerek, “Çünkü, matematik olimpiyat eğitiminin yabancı dil eğitimi gibi küçük yaşta başlamasının öneminin ve beynin küçük yaşlardan itibaren geliştirilmesi gerektiğinin bilincindeyiz” şeklinde konuştu.

“Bin 992 öğrenci katıldı”

Olimpiyata katılabilmek için yapılan yeterlilik sınavına 520 ortaokul, 1472 lise öğrencisi katıldı ve bu öğrencilerden toplam 700'ü final sınavına katılma hakkı kazandı. Final sınavına 80 altıncı, 77 yedinci, 63 sekizinci, 173 dokuzuncu, 115 onuncu ve 123 onbirinci sınıf öğrencisi katıldı. Sınav İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya olmak üzere dört şehirde yapıldı. Yeterlilik Sınavında ortaokul öğrencilerine 15 soru 70 dakika, lise öğrencilerine ise 20 soru 200 dakika verildi. Final sınavında ise hem ortaokul hem de lise öğrencilerine 15 er soru sorulup 100 dakika zaman verildi.

“En başarılılar listesi

Final sınavında alınan madalya sayısına göre en başarılı ilk beş il, 62 madalyayla İstanbul, 28 madalyayla İzmir, 20 madalyayla Kocaeli, 19 madalyayla Denizli ve 11 madalyayla Ankara oldu. Sınavın en başarılı okulları ise Kocaeli Enka Koleji, İzmir Fen Lisesi, ARGEM, İstanbul Atatürk Fen Lisesi, Tübitak Fen Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Haydarpaşa Lisesi ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, Özel Dönence Ortaokulu ve Denizli Koleji oldu. Sınavın en başarılı öğrencileri 6. Sınıflarda Batu Emirhan (Arık İzmir Özel Çakabey Okulları), Zeynep Çıtlak (İstanbul Özel Küçükyalı Tekden Ortaokulu), Mahmet Emre Karabudak (Hatay Mehmet Akif Ortaokulu), 7. Sınıflarda Kuzey Kösedağ (İstanbul Prof.Dr. Aziz Sancar Ortaokulu), Deniz Demir Kartal (Denizli Özel Dönence Ortaokulu),Yağız Gündoğan (Eskişehir Özel Atayurt Ortaokulu), 8. Sınıflarda Bengisu Demirbaş ARGEM (İstanbul Araştırma Gel. Eği. Ve Uyg. Merkezi Ortaokulu), Mustafa Dörtlüoğlu (İstanbul Özel Acıbadem Ortaokulu), 9. Sınıflarda Selim Doğan (İstanbul Galatasaray Lisesi), 10. Sınıflarda Tuğra Canbaz (Özel İzmir Bilfen Fen Lisesi), 11. Sınıflarda Mehmet Can Baştemir (Kocaeli Özel Enka Fen ve Teknoloji Lisesi, Milli takım öğrencisi) oldu.