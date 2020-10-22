29 Ekim coşkusu Muratpaşa'da

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümünü, Çağlayan Mahallesi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nun yanında bulunan 25 bin metrekarelik alanda arabalı Tolga Çandar konseri ve ardından Cumhuriyet filmi gösterimiyle kutlayacaklarını söyledi.

Covid-19 salgınında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı birbirinden renkli görüntülere sahne olan araç konvoyu ve Akdeniz'in maviliklerine Türk bayraklarıyla açılan teknelerle kutlayan Muratpaşa Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 97'inci yıl dönümü için özel bir kutlamaya hazırlanıyor.

Pandemi koşullarında kutlanacak

Başkan Uysal, gelecek hafta perşembe günü kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için arabalı konser ve sinema düzenleyeceklerini söyledi. Saat 18.00'de başlayacak kutlamaların Çağlayan Mahallesi'nde, Bülent Ecevit Bulvarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu yanında bulunan 25 bin metrekarelik alanda gerçekleştirileceğini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Vatandaşın iradesi ile yönetilmeye, demokratik katılıma aç bir coğrafyada 97 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyetimizi ilan ettik. Cumhuriyetimizin 97 yılında, pandemi koşullarına rağmen etkinliklerimiz var. Komşularımızı, arabalarından, saat 18.00'de başlayacak Tolga Çandar konserini dinlemeye ve ardından Cumhuriyet filmini izlemeye davet ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

Muratpaşa Belediyesi'nin Tolga Çandar konseriyle kutlayacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşecek film gösterimi Antalya Genç İşinsanları Derneği (ANTGİAD) destekleriyle yapılacak. 1922'den 1930'lu yılların ortalarına kadar geçen olaylar ve savaş sonrasında Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluşunu anlatan Cumhuriyet filminde Rutkay Aziz, Savaş Dinçel, Hülya Aksular, Dolunay Soysert, Kenan Işık ve Macide Tanır gibi isimler rol alıyor.

Kayıtlar turunç masadan yapılacak

Muratpaşa Belediyesi'nin covid-19 pandemisi nedeniyle arabalı olarak gerçekleştireceği kutlamalar için 25 bin metrekarelik alana 800 araç alınacak. Sınırlı sayıda katılımla yapılacak kutlamalar için Turunç Masa Çağrı Merkezi'nden kayıt yaptırılması gerektiği bildirildi.