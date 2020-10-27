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29 Ekim'de belediyeye ait toplu ulaşım araçları ücretsiz

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Antalya’nın 5 merkez ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları vatandaşları ücretsiz taşıyacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Antalya'nın 5 merkez ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları vatandaşları ücretsiz taşıyacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. Yıldönümünün coşkuyla kutlanması, Antalyalıların da bu coşkuya ortak olabilmesi amacıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının Antalyalıları ücretsiz taşıması kararı aldı. 29 Ekim Perşembe günü belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve Nostalji Tramvayı gün boyu ücretsiz yolcu taşıyacak.

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