29 Ekim'de belediyeye ait toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Antalya'nın 5 merkez ilçesinde belediyeye ait toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doya doya yaşaması ve düzenlenecek kutlama programlarına katılabilmesi amacıyla belediyemizin resmi plakalı araçları ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayı 29 Ekim günü ücretsiz olarak hizmet verecektir” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyetin kuruluşunun 96. Yıldönümünün coşkuyla kutlanması, Antalyalıların da bu coşkuya ortak olabilmesi amacıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının Antalyalıları ücretsiz taşıması kararı aldı. 29 Ekim Salı günü boyu belediyenin resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ve Nostalji Tramvayı gün boyu ücretsiz yolcu taşıyacak.

Konser sonrası ulaşım imkanı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek kutlamalar kapsamında Volkan Konak konserini izlemeye giden vatandaşlar da ücretsiz ulaşım imkanından yararlanarak, evlerine dönebilecek.