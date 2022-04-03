İhlas Haber Ajansı

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29 suçtan kaydı bulunan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde, 29 suçtan kaydı bulunan ve kesinleşmiş 15 yıl 2 ay 14 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, 29 suçtan kaydı bulunan ve kesinleşmiş 15 yıl 2 ay 14 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Antalya ili, Döşemealtı İlçesi, Camili Mahallesinde resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, sahte banka veya kredi kartı kullanma gibi 29 suçtan kaydı bulunan ve kesinleşmiş 15 yıl 2 ay 14 gün hapis cezasıyla aranan S. N., Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.


Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı.

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