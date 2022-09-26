29. Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nde görkemli kapanış

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen 29. Uluslararası Opera ve Bale Festivali dün akşam adeta yıldızlar geçidine sahne oldu.

Orkestra Şefi Andreas Solinas yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları soprano Feryal Türkoğlu, mezzosoprano Ferda Yetişer ile tenor Bülent Bezdüz ve bas Tuncay Kurtoğlu sahne aldı.

Dünyaca ünlü opera bestecilerinin en seçkin eserlerinden parçaların yer aldığı Gala Konser ile 29. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali sona erdi. Dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrosunda 29 yıldır gerçekleştirilen ve sahnenin eşsiz akustiğinde sanatseverlerin birbirinden özel eserleri izleme fırsatı buldukları Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivalinde bu yıl Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde iki opera, bir bale, bir sahne kantatı ve Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin solist sanatçılarının seslendirdiği bir konser yer aldı.

29. Uluslararası Opera ve Bale Festivali geniş sanatçı kadrosu, görkemli dekor ve kostümleri ile seyircinin beğenisini kazanan AIDA operası ile muhteşem bir açılış yaptı. 3 binden fazla izleyiciye ulaşılan AIDA operasının ardından La Traviata operası, Don Quixote balesi ile Carmina Burana sahne kantatı ve gala konser sanatseverlerle buluştu.