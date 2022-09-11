29. Uluslararası Opera ve Bale Festvali Aida operası ile başladı

Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin açılışı Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen AIDA operası ile yapıldı.

Giuseppe Verdi'nin Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkânsız aşkını anlatan “Aida” operasının rejisörlüğünü Vincenzo Grisostomi Travaglini, tarih araştırmalarını Ravivaddhana Monipong Sisowath üstlendi.

Orkestra ile birlikte sahnede opera ve balenin geniş sanatçı kadrosu, görkemli dekor ve kostümleri ile seyirciden büyük alkış alan eser, orkestra şefi Raoul Gürineis yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi.

Antalya ve Ankara Devlet Opera Balesi korolarının eşlik ettiği eserde başlıca rollerde Aida'yı Feryal Türkoğlu, Radames'i Koray Damcıoğlu, Amneris'i Ezgi Karakaya, Amonasro'yu Eralp Kıyıcı,Ramfis'i Zafer Erdaş, Il Re'yi Engin Suna, Un Messaggero ‘yi Emrah Sözer ve Sacerdotessa'yı Nihan İnan Özbayrak canlandırdı.

Müzikleri, dönemin dekor ve kostümleri ile ihtişamlı bir sanat şöleni sunan eserin dekor tasarımı Özgür Usta'ya, kostüm tasarımı Gürcan Kubilay'a, koreografisi Sergei Terechenko'ya, Işık tasarımı Giovanni Pirandello'ya ait. Koro şefi Mahir Seyrek, Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Balesi çalıştırıcıları Defne Dinçer, Ömür Uyanık.

Festival programında yer alan İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek LA TRAVIATA operası 14 Eylül'de sahnelenecek. Müzikleri, konusu ve dönemi yansıtan görkemli dekor ve kostümleriyle sanatseverlere Aspendos'ta olacak.