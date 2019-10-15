2'nci Uluslararası Rus-Türk Dostluğu Festivali 18-26 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya'da yapılacak. Etkinlik 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında gerçeklecek. Festivalin uluslararası dostluk ilişkilerinin pekiştirilmesi, halk diplomasinin gelişmesi, festival misafirlerinin Türk ve Rus kültürünü yakından tanımaları amaçlarıyla düzenlendiği bildirildi. Festivale Rus sanatçılar, sivil toplum aktivistleri ve Türk sanat grupları katılacak.

Festival kapsamında ayrıca Ankara'da br suikast sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara eski Büyükelçisi Andrey Karlov'u Anma Programı düzenlenecek.