3. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali yarın başlıyor

Alanya Uluslararası Çocuk Festivali, 9 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da düzenlenecek açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilerine açacak. Açılış törenine herkesi davet eden Başkan Yücel, “10 gün sürecek bu coşkuya hep birlikte şahit olalım” dedi.

Alanya Uluslararası Çocuk Festivali 9 Temmuz Cuma günü başlıyor. İskele Meydanı Şelale Önünde saat 19.00'da düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak festival, 18 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek. Başkan Yücel, 10 gün sürecek festivale tüm çocukları ve ailelerini davet etti. Festival kapsamında çocuk kitap fuarı, çocuk etkinlikleri, çocuk kitap yazarları ile buluşma, söyleşiler, çocuk tiyatroları, kukla performansları, sahne gösterileri, geleneksel çocuk oyunları, çeşitli yarışmalar düzenlenecek. Ayrıca aileler için Ebeveyn ve Eğitimci Seminerleri başlığı altında da alanında uzman isimlerce çocuk eğitimi, aile konularında söyleşiler yapılacak.

“18.00-200 saatleri arasında açık olacak”

Covıd-19 pandemisinden en çok etkilenen kitlelerden biri olan çocuklara, aileleri ile keyifli vakit geçirebilecekleri bir açık hava etkinliği olarak düzenlenen festivalde, pandemi kurallarına da titizlikle dikkat edilmesi için gerekli önlemler alındı. 09 - 18 Temmuz tarihleri arasını kapsayan Alanya Uluslararası Çocuk Festivali, her gün saat 18:00'de başlayıp 23:00'e kadar devam edecek.

“İlk konuk eğitimci yazar Bahar Eriş”

Açılış programının ardından ilk gün saat 20.00'de “Yeterince İyi Ebeveyn Olmak” başlığıyla eğitimci, yazar Bahar Eriş bir söyleşi yapacak. Saat 21.00'de ise “Marmelat Uçabilir mi?” isimli kukla gösterisi Okul Öncesi Öğretmeni, Vantrolog Çiğdem Çelebi tarafından çocuklara sunulacak.

“Başkan Yücel'den festivale davet”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Uluslararası Çocuk Festivaline tüm çocukları ve Alanya halkını davet etti. Başkan Yücel, “10 gün sürecek festivalimizde hem çocuklar hem de aileler için eğitici ve keyifli birçok etkinlik düzenledik. Tüm Alanya halkımızı festivalimize bekliyoruz” dedi.