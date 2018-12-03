3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Antalya'nın Alanya ilçesi'nde ‘3 Aralık Dünya Engeliler Günü' çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünden yürüyüşle başlayan ‘3 Aralık Dünya Engeliler Günü' etkinlikleri kapsamında Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ile çeşitli okullardan öğretmenler ile öğrenciler ve velileri katıldı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Milli Eğitim Müdürü Er, “Özellikle sevgi varsa, engel yoktur. En büyük engel sevgisizliktir. Engelleri kaldırmak için birbirimizi daha çok sevmemiz, anlamamız gerektiğinin altını vurguluyorum. Nice böyle güzel, mutlu anları paylaşmak dileğiyle” dedi. Konuşmanın ardından program öğrenciler tarafından okunan şiirler ve engelliler tarafından hazırlanan gösterilerin sunulmasıyla devam etti.

Engelsiz mehter takımı gösteri gerçekleştirdi

Alanya Belediyesi Engelsiz Mehter Takımı, 6 aylık çalışmanın ürünü olan gösterilerini sundu. Görme, fiziksel, işitme, zihinsel engel gruplarının tamamından oluşan Alanya Belediyesinin Engelsiz Mehter takımı izleyenler tarafından büyük alkış aldı.