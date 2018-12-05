3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Serik Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerde, engelli vatandaşlar için Anıtkabir gezisi, çocuklar için 5 yıldızlı otelde yemekli eğlence düzenlendi. Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, etkinlikler kapsamında Anıtkabir'i ziyaret eden engelli vatandaşlar ile personelini ağırladı.

Başkan Çalık, ‘‘Engelli olan vatandaşlarımıza daha iyi bir yaşam sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu güne kadar ilçemizde engelleri kaldırmak için ciddi çalışmalar yaptık. 23 engelli vatandaşımıza belediyemizde iş imkânı sağladık. İşitme engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulabilmek için işaret dili uzmanı görevlendirdik. Bunun yanında minik yavrularımızın yüzlerinde bir tebessüm, yüreklerinde umut olabilmesi için çeşitli etkinlikler düzenledik. Amacımız halkımızın her zaman iyi ve kötü gününde yanında olmak” dedi.