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3. Aşama Raylı Sistem Projesi kapsamında yol kapatılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 3.

Aşama Raylı Sistem Projesi kapsamında Meltem Bulvarının İsmail Baha Sürelsan Caddesi ile Tarık Akıltopu Caddesi arasında kalan kısmı 4 Mayıs Pazartesi günü trafiğe kapatılacak. Meltem Bulvarı'nı kullanarak Eğitim Araştırma Hastanesi ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gidecek araçlar belirlenen alternatif güzergahları kullanabilecek.


3. Aşama Raylı Sistem Projesi çalışmaları kapsamında Meltem Bulvarının İsmail Baha Sürelsan Caddesi ile Tarık Akıltopu Caddesi arasında kalan bölümün trafiğe kapatılması nedeniyle Meltem Bulvarını kullanarak Eğitim Araştırma Hastanesi istikametine gidecek olan araçlar sırasıyla; Meltem Mahallesi 3802 Sokak, İsmail Baha Sürelsan Caddesi 2. Cadde ve Tarık Akıltopu Caddesi'nde bulunan U dönüşü güzergahını ya da Dumlupınar Bulvarı Meltem Katlı Kavşağı, Toroslar Caddesi ve Tarık Akıltopu Caddesi güzergahını kullanabilecek.



Alternatif güzergahlar


Meltem Bulvarını kullanarak Akdeniz Üniversitesi istikametine gidecek olan araçlar ise sırasıyla; Tarık Akıltopu Caddesi, 2. Cadde, İsmail Baha Süralsan Caddesi'nden Antalyaspor Kavşağı güzergahını ya da Tarık Akıltopu Caddesi, Toroslar Caddesinden İller Bankası Kavşağı güzergahını kullanabilecekler. Vatandaşların mağdur olmaması ve trafik akışının sürekliliğinin sağlanması açısından vatandaşların yönlendirme levhalarını dikkate almaları ve alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

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