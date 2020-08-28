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3. Aşama Raylı Sistem Projesi kapsamında yol trafiğe kapatılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 3.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3. Aşama Raylı Sistem Projesi kapsamında bazı yolların ulaşıma kapanacağı bildirildi. Tarık Akıltopu Caddesinin Falez Kavşağı ile Sahil Antalya Yaşam Parkı Varyant girişi arasında kalan kısmının batı aksı ve Konyaaltı Caddesinin Sahil Antalya Yaşam Parkı Varyant girişi ile Piri Reis Caddesi (Atatürk Parkı girişi) arasında kalan kısmının güney aksı 31 Ağustos Pazartesi tarihinde 2 ay süre ile trafiğe kapatılacak.


Belirtilen kısmı kullanarak Yat Limanı ve Cumhuriyet Meydanı istikametine gidecek olan araçlar Falez Kavşağı-100. Yıl Bulvarı-Piri Reis Caddesini kullanarak Konyaaltı Caddesine ulaşabilecek. Konyaaltı Caddesinden ve Sahil Antalya Yaşam Parkı Varyant girişinden Falez Kavşağına gidiş kolu olan kuzey aks araç trafiğine açık olacak.


Vatandaşların mağdur olmaması ve trafik akışının sürekliliğinin sağlanması açısından yönlendirme levhalarını dikkate almaları ve alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

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