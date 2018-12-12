3 BasSes ayakta alkışlandı

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde devam eden “Muratpaşa'da Sanat Var” etkinliklerinde, opera sanatçıları Teyfik Rodos, Tuncay Kurtoğlu ve Zafer Erdaş'ın kurduğu 3 BasSes, yeniden yorumladığı müzikaller, çok sesli türküler ve halk şarkılarıyla unutulmaz bir konser verdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin 26 Ekim'de Türk sinemasının ‘Sultan' lakaplı oyuncusu Türkan Şoray'ın katılımıyla hizmete açtığı Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen “Muratpaşa'da Sanat Var” konserleri devam ediyor. Konserlerin 3'üncü haftası, opera sanatçıları Teyfik Rodos, Tuncay Kurtoğlu ve Zafer Erdaş'ın kurduğu 3 BasSes'le opera aryalarından müzikallere, Rus halk şarkılarından türkülere operanın ve klasik müziğin büyülü dünyasına yapılan yolculukla başladı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal'ın da ilgiyle takip ettiği konserde 3 basın performansı adeta nefes kesti. Konserin ardından piyanoda Tulio Gagliardo'nun eşlik ettiği 3 opera sanatçısı uzun süre ayakta alkışlandı.