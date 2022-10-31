3 bin 500 parçadan oluşan “atık sanat duvarı”

26 metre uzunluğundaki bahçe duvarı ‘Burası Bizim Evimiz, Bizim Duvarımız' anlayışıyla atık seramik ve camlardan ‘Atık Sanat Duvarı' haline getirildi. Duvarın açılı kurdele kesimiyle yapılırken açılışa Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal ve AGC Başkanı İdris Taş katıldı.

Seramik ve cam sanatçılarından oluşan ekibin yaklaşık 1 ay süren çalışmasıyla tamamlanan duvarda, mozaik tekniği kullanıldı. Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Seramik ve Cam Teknolojisi Bölüm Şefi ile 1 öğretmenin yanı sıra 4'ü cam, 3'ü seramik olmak üzere 7 usta öğretici eşliğinde 3 bin 500 parça atık seramik ve camlar sanata dönüştürülerek hem çevre korundu hem ekonomiye katkı sağlandı.

Açılışta konuşma yapan, Antalya Valisi Ersin Yazıcı projeyi desteklediğini ve önemsediğini belirterek, “Atıklarımızın havamıza olumsuz bir etki oluşturmadan geri dönüştürülmesi lazım. Burada bunun sanatla buluşan bir örneğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

AGC Başkanı İdris Taş ise, “Olgunlaşma Enstitümüzün değerli sanatçıları 1 ay içerisinde bu atık sanat duvarımızı hayata geçirdi. Belki dünyada bir ilk dolayısıyla geri dönüşüm sağladık. Çöpe gidecek olan camları ve seramik malzemeleri duvarla buluşturduk. Eğer bir mimar ya da inşaat mühendisi inşa ettiği bir yapıyı fotoğraf çektiremeyecek şekilde yapıyorsa açıkçası ben ona bir yapı diyemem” ifadelerini kullandı.

“Atık sanat duvarı” projesi hakkında bilgiler veren Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Emine Erkal proje hakkında bililer verirken, açılış konuşmaları sonrası AGC Başkanı İdris Taş, Vali Ersin Yazıcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan'a duvarda yer alan ve atıklardan yapılan sanat eserleri takdim etti. Tören kurdele kesimiyle son buldu.