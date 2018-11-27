3. Bitki Islahı Proje Pazarı Growtech Tarım Fuarı'nda

Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi'nin girişimiyle, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Proje Pazarı 29 Kasım 2018 tarihinde Growtech Tarım Fuarı'nın ikinci günü, Anfaş Expo Center'da yapılacak. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) işbirliği ile gerçekleşecek “3. Bitki Islahı Proje Pazarı”nda araştırma enstitüleri ve üniversitelerden gelen ıslah projeleri firmalar ile buluşturulacak ve yapılan ikili görüşmeler ile Ar-Ge iş birlikleri için ilk adımlar atılmasına katkı sağlanacak.

Türkiye'nin dört bir yanındaki Tarımsal Araştırma Enstitülerinde ve Ziraat Fakültelerinde çalışan araştırmacıların yer alacağı bu etkinliğe katılacak firmaların, ihtiyaçları doğrultusunda bu projeler üzerinden veya yeni projeler kurgulamak üzere, araştırmacılarla işbirliğine girişmeleri bekleniyor. Araştırmacılar, ödüllü olarak düzenlenecek “3. Bitki Islahı Proje Pazarına (BIPP)”, ıslah çalışmalarının herhangi bir aşamasındaki fikri, projesi veya çeşidi ile katılabilecek. Bitki ıslahı konusunda 42 projenin sergileneceği Bitki Islahı Proje Pazarında seçilen ilk 3 projeye, sırasıyla 7 bin TL, 5 bin TL ve 3 bin TL ödül verilecek.

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Merkezi Müdürü Doç. Dr. Olgun Kitapcı, “Dünya'da kendi nüfusunu besleyebilen yedi ülke arasında yer aldığı ifade edilen ülkemiz için, tarımsal üretim, temel ekonomik faaliyet konularından biri olmayı sürdürüyor. Tarımsal üretimde yüksek katma değere erişmenin en önemli yollarından biri de bitki ıslahı. Hem geleneksel hem de yeni bilimsel yöntemlerle yürütülen bitki ıslahı sayesinde artan verim ve çeşitlilik, tarımsal üretim sektörünün sürdürülebilirliğini güvence altına alıyor. Bitki ıslahı alanında ülkemizde son yıllarda yaşanan ümit verici gelişmelerin en iyi gözlemlendiği yerlerden biri olan Antalya, şimdi de bitki ıslahı alanındaki son gelişmelerin görücüye çıkacağı, proje pazarına ev sahipliği yapıyor. Köklü bir Ziraat Fakültesi'ne sahip olan Akdeniz Üniversitesi'nin Teknoloji Transfer Ofisi Akdeniz TTO olarak, böyle önemli bir etkinliğin organizasyonunu üstlenmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.