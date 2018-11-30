3. Bitki Islahı Proje Pazarı Growtech Tarım Fuarı'nda Gerçekleştirildi

Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi'nin girişimiyle, bu yıl üçüncüsü düzenlen 3. Bitki Islahı ve Proje Pazarı Growtech Tarım Fuarı'nın ikinci gününde Anfaş Expo Center'da gerçekleştirildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) işbirliği ile gerçekleşen “3. Bitki Islahı Proje Pazarı'nda araştırma enstitüleri ve üniversitelerden gelen ıslah projelerinin firmalar ile buluşturulması sonucu yapılan ikili görüşmeler sonunda Ar-Ge iş birlikleri için ilk adımlar atılmasına katkı sağlandı. Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, TÜRKTOB Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yılmaz ve özel sektör firma temsilcilerinin katıldığı etkinlikte konuşan Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Merkezi Müdürü Doç. Dr. Olgun Kitapcı, “Dünya'da kendi nüfusunu besleyebilen yedi ülke arasında yer aldığı ifade edilen ülkemiz için, tarımsal üretim, temel ekonomik faaliyet konularından biri olmayı sürdürüyor. Tarımsal üretimde yüksek katma değere erişmenin en önemli yollarından biri de bitki ıslahı. Hem geleneksel hem de yeni bilimsel yöntemlerle yürütülen bitki ıslahı sayesinde artan verim ve çeşitlilik, tarımsal üretim sektörünün sürdürülebilirliğini güvence altına alıyor. Bitki ıslahı alanında ülkemizde son yıllarda yaşanan ümit verici gelişmelerin en iyi gözlemlendiği yerlerden biri olan Antalya, şimdi de bitki ıslahı alanındaki son gelişmelerin görücüye çıkacağı, proje pazarına ev sahipliği yapıyor” dedi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki Tarımsal Araştırma Enstitülerinde ve Ziraat Fakültelerinde çalışan araştırmacıların yer aldığı etkinliğe katılan firmaların, ihtiyaçları doğrultusunda bu projeler üzerinden veya yeni projeler kurgulamak üzere, araştırmacılarla işbirliği gerçekleştirmelerinin hedeflendiğini belirten Doç. Dr. Kitapcı, “Antalya tarıma elverişli toprak ve iklimi nedeniyle şüphesiz Avrupa'nın en önemli tarıma dayalı üretim merkezi konumundadır. Bölgemizde tarıma dayalı güçlü bir sanayinin olması ve sanayiyi insan kaynağı ve bilgi birikimiyle destekleyen Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin bulunması bölgemiz ve ülkemiz için büyük bir şanstır. Ziraat Fakültemizin değerli akademisyenlerinin bitki ıslahı konusunda akademik ve pratik çalışmaları ve bu konuda başarılı firmaların varlığı Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi olarak bizleri bitki ıslahı konusunda uzmanlaşmaya itmektedir. Bu Bağlamda Akdeniz TTO olarak ıslahçı akademisyenlerimizin katkılarıyla organize ettiğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz 3.Bitki Islahı Proje Pazarı'na verdikleri destekten dolayı Growthech yönetimine, Antalya Ticaret ve Sanayi Odasına ve Türkiye Tohumcular Birliğine kurumum ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum.”