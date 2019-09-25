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3. Etap Raylı Sistem Projesi tüm hızıyla devam ediyor

Varsak-Otogar etabı hizmete giren Antalya Büyükşehir Belediyesi 3.

Etap Raylı Sistem Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Otogar Kavşağı altından geçen tünellerin Sakarya Bulvarı kısmında kazı destek çalışmaları tamamlanırken, sistemin tek yeraltı durağı olan Batı Gar İstasyonunun kazısı sürüyor. Dumlupınar Bulvarı üzerinde ise ray döşemesi öncesi hazırlıklar yapılıyor.


Büyükşehir Belediyesi'nin, Varsak'ı Otogara, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, şehir merkezine, havalimanı ve Aksu'ya bağlayan 3. Etap Raylı Sistem Hattı'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor. 3. Etapla birlikte Büyükşehir Belediyesi raylı sitem ağını 46.5 kilometreye çıkarıyor. Hattın Varsak-Otogar arasındaki ilk 11.5 km'lik bölümü 9 Ağustos tarihinde hizmete girmişti. Otogar Kavşağı'ndan Akdeniz Üniversitesi Meltem kapısına kadar olan bölümde ise çalışmalar sürüyor.



Yerin 27 metre altına tünel


Tramvayın Otogar Kavşağı geçişini yeraltından sağlayacak olan 27 metre derinlik ve 1300 metre uzunluktaki yer altı tünelinin (NATM) Sakarya Bulvarı tarafındaki 960 metrelik kısmının kazısı tamamlanarak, betonarme çalışmasına başlandı. Batı Gar olarak adlandırılan yeraltı istasyonun kazı çalışmaları da yüzde 30 oranına ulaştı. Dumlupınar Bulvarı ile Sakarya Bulvarını birleştirecek olan NATM tünelin Dumlupınar Bulvarı tarafındaki kazı çalışmaları ise Kasım ayı içinde başlayacak.



Ağaçlar transplantasyon yöntemiyle taşındı


Tünel çalışmalarına ek olarak Akdeniz Üniversitesi yönündeki çalışmalar da devam ediyor. Otogardan Akdeniz Üniversitesi Meltem girişine kadar olan yaklaşık 3 km'lik güzergahta Dumlupınar Bulvarı'nın orta refüjündeki ağaçlar transplantasyon sistemi ile sökülerek Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na ait Gürsu'daki depolama alanına taşındı. Burada bakıma alınan ağaçlar daha sonra başka alanlara nakledilecek.



Ekim ayında raylar döşenecek


Otogar- Meltem etabında rayların döşenmesine başlanmadan önce alt yapı çalışmaları da son hızıyla sürüyor. Tramvay hattının altında yer alacak 2 km'lik alanda yağmur suyu drenaj hattı imalatları tamamlandı. Yaklaşık 1 km'lik bölümde çalışmalar devam ediyor. Alt yapı imalatlarının akabinde Ekim ayı içinde ray montajı ve hat beton imalatlarına başlanması hedefleniyor.



2 adet yaya geçidi


3.Aşama Raylı Sistem Hattı Projesi kapsamında vatandaşların güvenli geçişini sağlamak için Dumlupınar Bulvarı- Ulusoy Caddesi kesişimi ve Akdeniz Üniversitesi-Jandarma arası olmak üzere iki farklı noktada yürüyen merdivenli ve asansörlü yaya üstgeçidi de yapılacak.

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