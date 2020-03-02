3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde tünel tamamlandı

Etap Raylı Sistem Projesi çalışmaları kapsamında Akdeniz Üniversitesi Meltem kapısı önündeki katlı kavşakta asfalt dökümüne başlandı. Sakarya Bulvarı ile Batı Gar olarak adlandırılan yeraltı istasyonuna geçişi sağlayan tünel de tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Varsak'ı Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine bağlayan 3'üncü Etap Raylı Sistem Projesi'nde Otogar- Meltem etabı hızla ilerliyor. Akdeniz Üniversitesi Meltem kapısı önündeki katlı kavşak çalışmalarında viyadük imalatı sürüyor. Viyadük kirişlerinin montajları tamamlanırken, betonarme döşeme işlemi yapılıyor. Viyadüklerin imalatları tamamlanan bölgelerinde asfalt dökme işlemlerine başlandı. Ekipler kısa bir süre sonra da katlı kavşak üzerinde oto korkuluğu, yaya korkuluğu ve aydınlatma gibi diğer çalışmaları gerçekleştirecek.

Geçiş tüneli kazıldı

Sakarya Bulvarı'ndan gelen hattı Otogar Kavşağı altından Batı Gar olarak adlandırılan yer altı istasyonuna bağlayacak geçiş tüneli de tamamlandı. 30 metre derinlikte yer alacak Batı Gar İstasyonu'nda ise kazı çalışmaları sürüyor. Otogar- Meltem etabındaki Dumlupınar Bulvarı üzerinde 2.5 km'lik raylı sistem hat montajları tamamladı. Son olarak parke çalışmasına başlandı. Hatta mekanik işlemlerin montajı devam ediyor.