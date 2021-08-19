3. etap raylı sistem test ediliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını tamamladığı 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde sona gelindi. Atatürk-Müze durakları arasındaki hatta test sürüşlerine başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yapımını tamamladığı Yenidoğan-Müze arasındaki raylı sistem hattı test edilmeye başlandı. Hat üzerindeki sinyalizasyon, trafo, gabari, cer gücü gibi sistemler denenecek. Bu testin tamamlanmasının ardından, hat üzerinde deneme işletme testleri yapılacak. Bu testlerde gerçek sefer periyotlarında denemeler yapılacak.

Atatürk Durağı, Sakarya, Batıgar, Yenidoğan, Kültür, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Akdeniz Üniversitesi, Meltem, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Müze Durağı arasındaki güzergahtaki test sürüşlerinin ardından, hat hizmete açılacak. Böylece, Varsak-Müze arasında kesintisiz ulaşım sağlanabilecek.

3. Etap Raylı sistem ile Müze durağından nostaljik tramvay aktarmasıyla Eski Mezbaha'ya kadar gidilebilecek. Batıgar, aktarmasında ise raylı sistem 1.Etap kullanılabilecek. Böylece Antalya Havalimanı ve Aksu ilçesine kadar raylı sistem ile ulaşım sağlanacak.