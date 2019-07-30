3. Etap Raylı Sistem Varsak-Otogar Hattı Ağustos ayında yolcu taşıyacak

Etap Raylı Sistem Varsak-Otogar Hattında kum torbalı deneme sürüşleri başladı. Güvenlik testlerinin tamamlanmasının ardından yolculu seferlere başlanacak.

Testleri tamamlanmadan açılışı yapılan ve daha sonra seferleri durdurulan 3. Etap Raylı Sistem Varsak Otogar hattında eksiklerin giderilmesine yönelik test çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Güvenlik testleri kapsamında tramvay yolcu taşımaya başlamadan önce kum torbaları ile deneme sürüşlerine başlandı. Testlerin başarıyla sonuçlanmasının ardından tramvayın, ağustos ayında yolcu taşımaya başlaması hedefleniyor.

Kum torbalı deneme

Kamu menfaati doğrultusunda hizmet verebilmesi için yapılması gereken testler bitirilmeden yolcu taşımaya başlayan 3. Etap Raylı Sistem Varsak-Otogar Hattında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla başlayan 28 ayrı test büyük ölçüde tamamlandı. Bu kapsamda prototip testi, üretim testi, montaj sonrası testler, kabul testleri, sistem testleri, entegrasyon ve arayüz çalışma testleri ve güvenlik testleri başarıyla gerçekleştirildi. Son olarak güvenlik testleri kapsamında tramvay vagonlarına 20 ton kum torbaları yüklenerek, enerji iletim hattı, tramvay ve rayların uyumu test edildi.

Ağustos ayında yolcu taşınacak

29 Temmuz itibariyle ”deneme işletmesi” kapsamında çalıştırılmaya başlanan Varsak-Otogar hattında olması gereken işletme performansı sağlanana kadar deneme sürüşleri aralıksız devam edecek. Tramvayın test sürüşlerinin ardından ağustosta yolcu taşımaya başlaması planlanıyor.