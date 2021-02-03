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3. Etap Raylı Sistemde Varsak-Müze arası raylarla bağlandı

Raylı Sistem 3.

Etap Projesi'nde Otogar Kavşağı altında 1'nci ve 3'ncü etapları birleştiren tünellerde ray ve makas montajları tamamlandı. Varsak-Müze arasında kesintisiz ray bağlantısı da sağlanmış oldu. Projede tünel içi tel çekim imalatlarına başlandı.


Geçtiğimiz günlerde Otogar Kavşağı ile Konyaaltı Caddesi Müze arasında ray montaj ve asfalt imalatları tamamlanan projede Otogar Kavşağı altında 1. Aşama Raylı Sistemi 3. Aşama Raylı Sisteme bağlayan tünellerde ray ve makas montajları da bitirildi. Böylece, Varsak'ı Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Müze ile bağlayan 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde kesintisiz ray bağlantısı sağlanmış oldu.



Tünellere tel çekimi yapılıyor


Otogar Kavşağı altındaki birinci ve üçüncü aşama raylı sistem hatlarını birleştiren tünel bağlantı hatlarının temel imalatları tamamlandı. Perde beton ve tabliye betonları devam ediyor. Otogar yanındaki Batı Gar ile 1. Aşama Raylı Sistem yaya bağlantı tünelinde 4. ve 5. blok kazısı başlarken, ilk 3 bloğun betonarme ve geri dolgu imalatları bitirildi. Ayrıca Batı Gar'da ve tünellerde kataner direklerine tel çekim imalatları başladı. Peron katının asma tavan imalatları ve ince işçilikleri ise sürüyor. Otopark katlarında birinci kat betonarme imalatlarını tamamlayan ekipler, ikinci kat tabliyesine başladı.

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