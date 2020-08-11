3. Etap Raylı Sistem'in çalışmaları sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 3.Etap Raylı Sistem çalışmaları devam ediyor. Varsak'ı Otogar, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi ile şehir merkezine bağlayacak olan projede Meltem Bulvarı-100. Yıl Bulvarı arasında kalan kısmın doğu aksında (Eğitim Araştırma Hastanesi önü) çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalarına aralıksız devam edilen 3. Etap Raylı Sistem projesinde çalışmalar Otogar, Dumlupınar Bulvarı, Tıp Fakültesi, Üniversite, Meltem, Hastane ve Falez Kavşağı bölgelerinde sürüyor.

Alt yapı ve kazı çalışması tamamlandı

3. Aşama Raylı Sistem Projesi kapsamında Tarık Akıltopu Caddesi'nin Meltem Bulvarı 100. Yıl Bulvarı arasında kalan kısmının doğu aksı (Eğitim Araştırma Hastanesi önü) etabında çalışma gerçekleştiriliyor. İş makinelerinin çalıştığı 400 metrelik etapta kazı çalışmaları tamamlanırken hat çalışması başladı. Ekipler, Kataner direklerinin kazılarını ve alt yapı çalışmasını tamamladı, hat terasman kotuna getirildi. Ekipler daha sonra grobeton dökecek donatı ve ray montajına başlayacak.

Projede Meltem Caddesi'nden Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'na kadar raylar döşenmiş, Akdeniz Üniversitesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'na kadar olan kısmındaki yol da geçtiğimiz günlerde trafiğe açılmıştı.