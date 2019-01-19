3. Etapta vagonlar raylara indi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını büyük bir hızla tamamladığı Varsak-Otogar arasındaki 11 kilometrelik 3. Etap Hafif Raylı Sistem çalışmalarında sona gelindi. Yolcu taşıyacak 4 adet araç raylara indirildi. Tramvayın deneme sürüşlerine ise bu ay içerisinde başlanması hedefleniyor.

Antalya'da 700 milyon liralık projede ekipler 7 gün 24 saat esaslı çalışarak Varsak-Otogar arasındaki 11 kilometrelik hatta ray döşeme çalışmalarını tamamladı. Dünya rekoru sayılabilecek bir sürede tamamlanan projede Varsak depolama alanından Otogar Kavşağı istikametine doğru katener direk imalatında da sona gelindi.

Deneme sürüşü hazırlıkları başladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel verdiği bir sözü daha tuttu. 3. Etap Raylı Sistem Projesinde deneme sürüşü hazırlıkları başlarken 4 adet tramvay raylara indirildi. Antalya'yı en çağdaş toplu ulaşım aracı olan raylı sistem hattıyla örmeye devam eden Büyükşehir Belediyesi'nin, kent içi ulaşıma kalıcı ve çağdaş bir çözüm sunacak olan 3. Etap Hafif Raylı Sistem Projesinde deneme sürüşlerine bu ay içerisinde başlanacak.

Varsak-Zerdalilik ulaşım

Kepez Varsak'tan başlayıp, Meltem'de Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nostaljik tramvay hattı ile birleşecek olan 3. Etap Raylı Sistem Projesi'nde 38 adet hemzemin 1 adet yeraltı olmak üzere toplam 39 adet istasyon bulunacak. Varsak eski belediye binasından başlayacak olan hat sırasıyla Süleyman Demirel Bulvarı, Sakarya Bulvarı, Otogar Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı, Tıp Fakültesi, Meltem, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Müze'ye kadar devam edecek ve burada eski nostalji tramvayıyla birleşecek. Proje kapsamında Müze-Zerdalilik arasındaki nostalji tramvayı hattı da sil baştan yenilenecek ve gidiş-geliş olarak düzenlenmiş olacak.