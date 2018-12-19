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3 kadına taciz iddiası cezaevinde bitti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir mağazada alışveriş yapan kadınlara tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir mağazada alışveriş yapan kadınlara tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre Antalya Caddesi'nde bir mağazada alışveriş yapan 3 kadına tacizde bulunulduğu ihbarını alan polis harekete geçti. Yapılan çalışmada bir mağazada 3 kadına cinsel organını gösterdiği belirlenen Y.B.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Y.B.A. Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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