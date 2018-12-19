3 kadına taciz iddiası cezaevinde bitti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir mağazada alışveriş yapan kadınlara tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Antalya Caddesi'nde bir mağazada alışveriş yapan 3 kadına tacizde bulunulduğu ihbarını alan polis harekete geçti. Yapılan çalışmada bir mağazada 3 kadına cinsel organını gösterdiği belirlenen Y.B.A. isimli şüpheli gözaltına alındı. Y.B.A. Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.