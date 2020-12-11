3 kafadarın sahilde safari keyfi, arabanın kuma çakılmasıyla son buldu

Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam kumsalda cip ile safari keyfi yaşamak isteyen 3 arkadaş, arabalarının kuma çakılmasıyla büyük şok yaşadı.

Dün akşam saat 18.00 sıralarında Belek Mahallesi'nde gezintiye çıkan 3 arkadaş, 4x4 arabayla sahilde indi. Bir süre sonra araçlarının kuma çakıldığını fark eden gençler, otomobil içine deniz suyunun girmemesi için büyük çaba harcadı. 3 arkadaş, elleriyle kumları kazdı. Uzun süre çaba harcayan gençler, çabaları boşa çıkınca arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Traktörlerle yardıma gelen arkadaşları uzun uğraşlar sonucu bağladıkları halatla arabayı bulunduğu yerden çıkarmayı başardı. Araç sürücüsü genç ise yaptığından pişman olduğunu belirterek, "Arabanın kurtarılmasından dolayı mutlu oldum. Asla bir daha böyle bir yapmam" diye konuştu.