3. Kemer Yaz Sanat Kampı ve Kültür Çalıştayı sona erdi

Kemer Yaz Sanat Kampı ve Kültür Çalıştayı sona erdi.

Kemer Belediyesi, KEMİAD, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) ev sahipliğinde ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Mehmet Ali Eroğlu ve Derya Avcı koordinasyonunda düzenlenen çalıştayda çok sayıda akademisyen ve sanatçı eserlerini sergiledi. Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ve beraberindekiler sergi alanını gezerek, sanatçılarla sohbet etti.

KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez, çalıştay sonrası yaptığı açıklamada, sanatçıları Kemer'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Çalıştayı ilerleyen yıllarda uluslararası boyuta getirmek istediklerini ifade eden Sönmez, “Kemer'in sanatla anılması bizleri her zaman mutlu etmiştir. Kemer'de sanatı yaymak için gelen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Bize her konuda destek veren Kemer Belediyesine, KETOB'a ve diğer paydaşlara teşekkür ediyorum. Başarılı bir çalıştay oldu. Kemer'e katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sanatçılardan Süleyman Ünsal ise geri dönüşüm sanatıyla uğraştığını belirterek, atık metal parçalarından heykeller yaptığını ve metal parçalarının doğayı kirletmemesi için geri dönüşüme kazandırdığını kaydetti.

Muğla'dan gelen keçe sanatçısı Sadiye Saka da geleneksel el sanatlarının başında gelen ıslak keçe sanatını yaptığını aktardı.

Islak keçenin kısa tarihini de anlatan Saka, ıslak keçenin sadece su, sabun ve el ile ovalayarak yapıldığını ifade ederek, “Keçe özellikle yörüklerde yaygın olarak kullanılıyor. Kışın soğuk geçirmez yazın da terletmez. Keçeye akrep ve yılan gibi haşereler gelmez. Çobanlarımız da keçeyi bu yüzden tercih ediyorlarmış. Keçeyi artık biz modernize ediyoruz. Bu sanatı yeni nesillere aktarmak ve ilerde büyük bir sergi açmak istiyorum. Çalıştayda da güzel anılar biriktirdim. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Yardımcısı Emin Gül ve beraberindekiler, çalıştay sonrası katılımcılara teşekkür belgesi verdi. Çalıştayın son günü Tekirova Mahallesi'nde açılan sergiye, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin, Kemer Belediyesi Tekirova Mahalle Sorumlusu Adem Barış, KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez, KETOB Başkanı Dinçer Sarıkaya, KETOB Başkan Yardımcısı Şinasi Gürocak, KETOB Genel Sekreteri Ayşegül Zeybek Uçar, Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bolat Ünsal, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Mehmet Ali Eroğlu, sanatçılar ve davetleriler katıldı.