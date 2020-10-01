3 kilo 774 gdam metamfetamin, torbacılara ulaşmadan yakalandı

Doğu illerinden getirdikleri uyuşturucu maddeyi Antalya'da piyasaya sürmeye çalışan 2 şüpheli yakalandı. Araçta ve otel odasında yapılan aramada 3 kilo 774 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüphelilerin Doğu illerinden temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi karayolu ile Antalya'ya getirdikleri ve Güzeloba Mahallesi'nde bulunan bir otelde konakladıkları bilgisi üzerine harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktardaki uyuşturucunun torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları aracılığı ile Antalay'da piyasaya sürüleceğini tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda A.M. ve G.E. isimli şüphelilerin kaldıkları otel odasında ve araçlarında yapılan aramalarda; daralı 3 kilo 774 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

A.M.ve G.E. hakkında, “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan işlem yapıldığı bildirildi.