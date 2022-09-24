3. Uluslararası Bisiklet Festivali'nin en renkli etabına onlarca kişi katıldı

Uluslararası Bisiklet Festivali çerçevesinde düzenlenen ‘Colorist Holifest' renkli anlara sahne oldu. Her yaştan onlarca kişi doyasıya eğlendi.

Uluslararası Bisiklet Festivali etkinlikleri çerçevesinde Kestel Mahallesi'nde yer alan futbol sahasında ‘Colorist Holifest' düzenlendi. Giriş alanında katılımcılara poşetler içerisinde boyalar verildi. Her yaşın katıldığı etkinlik DJ performansı ile başladı. Organik mısır nişastasından yapılan mavi, turuncu, kırmızı ve sarı gibi renklerin koyulduğu boyalar poşetlerden çıkmasıyla ortalık renklendi. DJ performansıyla birlikte onlarca çocuk, genç ve yaşlı boyalarla birbirini boyadı. Rengarenk anlara sahne olan festivale katılanlar doyasıya eğlendi. Yerli ve yabancı vatandaşların katıldığı etkinlikte onlarca insan müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı.