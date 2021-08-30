30 Ağustos Alanya'da törenle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü, Alanya'da düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Büyük Taarruz'un 99'uncu yıl dönümü kutlamaları Alanya'da saat 09.00'da Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. Kutlama programına Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcı vekili Resul Yıldırım, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları, oda ve dernek yöneticileri katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Askerlik Şube Başkan Vekili Personel Asteğmen Ertan Ergün'ün günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerin okuduğu şiirlerle tören son buldu. Törenin ardından Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

“Zafer kutlamaları fener alayıyla devam edecek”

Alanya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenecek Fener Alayı ile devam edecek. 19.30'da İskele Şelale önünde başlayacak Fener Alayı'nın ardından 20.00'da tesisatlı araçlarla şehirde marşlar eşliğinde konvoy düzenlenecek.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gerçekleştirilecek Fener Alayı coşkusuna bütün vatandaşları davet etti.