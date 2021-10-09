30 kadına narkotik eğitimi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü personeli tarafından Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren arı üretim merkezinde anne ve anne adayı 30 kadına En iyi narkotik polisi; Anne ve Uyuma projeleri kapsamında seminer verildi. İcra edilen seminer faaliyetinde anne ve anne adaylarına “uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin bağımlılığı ve olumsuz etkileri ile uyuşturucu madde ihbar hattı ” konularında bilgi verildi.